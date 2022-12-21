Şanlıurfa’da 21 kilo 550 gram skunk ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele çerçevesinde bir aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada, aracın bagaj kısmında 26 paket halinde 21 kilo 550 gram skunk maddesi ele geçirildi. Olay ile bağlantısı bulunan şüpheli 1 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.