Şanlıurfa’da 16 bin 370 paket kaçak sigara ele geçirildi

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 16 bin 370 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Akçakale ilçesine bağlı Sakça Mahallesi’nde bulunan bir adrese operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda 16 bin 370 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayda gözaltına alınan 1 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.