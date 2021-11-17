Şanlıurfa’da 150 aileye tapuları verildi

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ilçede kanayan yara haline gelen tapu sorununun çözümü için 150 ailenin daha tapularını dağıttı.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ilçede kanayan yara haline gelen tapu sorununun çözümü için çalışmaya devam ediyor. Kuş, Direkli Mahallesinde tapu sorunu yaşayan 150 ailenin sorununu çözüp, tapularını dağıttı. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un girişimleriyle peyder pey çözülmeye devam ediliyor. Belediye ve vatandaş işbirliğinde sorunu çözüme kavuşulan Direkli mahallesindeki 150 ailenin tapuları ailelere teslim edildi. Temsili olarak Eyyübiye Belediyesi Başkanlık makamına gelen aileler de hem tapularını aldı hem de katkılarından dolayı Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’a teşekkür etti. Tapu sorununu çözmek adına çalışmalarının devam ettiğini belirten Kuş, “Bugün Direkli Mahallesinde ikamet eden 150 ailemizin tapu sorununu çözüme kavuşturduk. İnşallah süreç içinde bu sorunun azalması ve tamamen bitmesi için de çalışmalarımız sürüyor” ifadelerini kullandı.