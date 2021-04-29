banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Ankara Barosu, alkol yasağının kaldırılması için Danıştay'a dava açtı
Ankara Barosu, alkol yasağının kaldırılması için Danıştay'a dava açtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram müjdesi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram müjdesi!
192 milyondan fazla hayvan denek olarak laboratuvarlarda kullanılıyor
192 milyondan fazla hayvan denek olarak laboratuvarlarda kullanılıyor
Enflasyon tahminindeki revize sonrası döviz kurları düşüşte
Enflasyon tahminindeki revize sonrası döviz kurları düşüşte

Şanlıurfa’da 15 ayda uyuşturucudan bin 68 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa’da 15 ayda narkotik suçlara yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 7 bin 259 kişiden bin 68’i tutuklandı.

ŞANLIURFA 29.04.2021, 17:43
2
Şanlıurfa’da 15 ayda uyuşturucudan bin 68 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa’da 15 ayda narkotik suçlara yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 7 bin 259 kişiden bin 68’i tutuklandı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince 2020 yılı ile 2021 yılının ilk üç ayında yapılan çalışmaların envanteri çıkarıldı. Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince il genelinde yapılan operasyonlarda, 500 kilo 606 gram eroin, 1 ton 979 kilo 440 gram esrar, 92 kilo 550 gram skunk, 924 adet kök kenevir, 20 bin 266 captagon hap, 19 bin 996 ecstasy hap, 3 bin 937 sentetik ecza, 81 kilo 457 gram metamfetamin, 7 kilo 543 gram sentetik uyuşturucu, 48 gram kokain ile 2 kilo 438 gram Afgan sakızı ele geçirildi. Müdahale edilen 201’i planlı ve eşzamanlı operasyon olmak üzere 6 bin 57 olayda, 7 bin 259 şahsa işlem yapılırken, bu şahıslardan bin 68’i tutuklandı, 704’ü ise adli kontrol şartları uygulanarak serbest kaldı.
Yorumlar (0)
18°
açık
Günün Anketi Tümü
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?