Şanlıurfa’da 13 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde yağma suçundan 13 yıl sekiz ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro ekipleri, bir hafta önce cezaevinden kaçtığı belirlenen F.C.’nin yakalanması için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında hükümlü F.C.’nin ilçeye bağlı Ensar Mahallesinde gizlendiği bilgisi üzerine adrese operasyon düzenlendi. Yakalanan zanlı, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Zanlının yağma suçundan 13 yıl sekiz ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu bildirildi.