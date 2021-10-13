banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Bitcoin düşüşe geçti
Bitcoin düşüşe geçti
Squid Game nasıl tuttu?
Squid Game nasıl tuttu?
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor
Mehmet Ali Erbil'den yeni Ece Ronay açıklaması
Mehmet Ali Erbil'den yeni Ece Ronay açıklaması

Şanlıurfa’da 12 okula halı sahaya projesi

Şanlıurfa 11 Nisan Spor Kompleksinde bulunan Reşit Köylü sahasının zemin döşemesinin yenilenmesi nedeniyle sökülen malzemeler, Vali Abdullah Erin’in talimatıyla yeniden değerlendirilerek 12 okula halı saha kazandırıldı.

ŞANLIURFA 13.10.2021, 13:06
Şanlıurfa’da 12 okula halı sahaya projesi

Şanlıurfa 11 Nisan Spor Kompleksinde bulunan Reşit Köylü sahasının zemin döşemesinin yenilenmesi nedeniyle sökülen malzemeler, Vali Abdullah Erin’in talimatıyla yeniden değerlendirilerek 12 okula halı saha kazandırıldı.

Vali Abdullah Erin’in, yaklaşık 5000 metrekarelik sentetik malzemenin ihtiyaç duyulan okullarda değerlendirilmesi talimatıyla başlayan çalışmalar sonucu, Şanlıurfa’daki Karaköprü ve Ahmet Hamdi Akseki İlkokulu, Ovabeyli, Keçikıran, Ulubağ, Şenocak, Halilürrahman, Dr. Cavit Özyeğin, Gazi, Mustafa Vedat Mutlu ve Borsa İstanbul Ortaokulları ile Karaköprü Teknik Lisesindeki beton sahalar sentetik çim sahaya dönüştürüldü. Her okula ortalama 500 metrekarelik döşeme işi için toplam 6 bin metrekare malzeme kullanılırken, yapılan her saha için 10 bin TL valilik tarafından karşılandı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü’nce kale ve fileleri de temin edilen okullardaki sahalar öğrencilerin hizmetine sunulurken, 2002 Vakıflar İlkokuluna da yeni bir basketbol sahası kurulumu tamamlandı.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Cádiz 8 7
16. Celta de Vigo 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1