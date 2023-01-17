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Şanlıurfa’da 10 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
Şanlıurfa’da hakkında kesinleşmiş 10 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari yol denetiminde yakalandı.
ŞANLIURFA 17.01.2023, 17:43
Şanlıurfa’da hakkında kesinleşmiş 10 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari yol denetiminde yakalandı.
Birecik Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe girişinde uygulama yapıldı. Kontrollerde, "uyuşturucu imal ve ticareti yapmak" suçundan 10 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlü A.A. yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.