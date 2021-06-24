Şanlıurfa’da 10 motosiklet trafikten men edildi

Şanlıurfa’da motosiklet sürücülerine yönelik yapılan uygulamada 41 motosiklet sürücüsüne ceza uygulanırken, 10 motosiklet de trafikten men edildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme ile Toplum Destekli Polislik şubeleri ekiplerince, restoran ve market gibi paket servisi yapan işletmelerin motosiklet kullanan kuryelerine yönelik bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirmede kuryelere el broşürü dağıtan ekipler, kask kullanımının önemi, trafik kurallarına uyulması, kaldırımlarda motosiklet kullanılmaması gibi konularda da bilgilendirme yaptı.

Ekipler, kuryelerin motosiklete fazla yolcu almamaları, tescilsiz, sigortasız, ışık donanımı yetersiz, muayenesiz motosiklet kullanmamaları, aşırı hız yapmamaları, trafik güvenliğine uygun olarak motosiklet kullanmaları, trafik kurallarına uygun davranmalarını anlattı.

Öte yandan, trafik ekipleri, motosiklet sürücülerine yönelik yaptıkları uygulamada 53 motosikleti denetlerken, 41 motosiklet sürücüsüne ceza uyguladı. Ekipler, bir hurda motosiklete el koyarken, 10 motosikleti de trafikten men etti.