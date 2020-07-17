Şanlıurfa Yerel Basın Müzesinde sona doğru

Karaköprü’yü müze şehir yapmak için kolları sıvayan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Oyun ve Oyuncak Müzesinin ardından Yerel Basın ve İletişim Müzesini ilçeye kazandırıyor. Çalışmalar son aşamaya gelirken müze en yakın zamanda hizmete açılacak.

Karaköprü’de kurulacak olan Yerel Basın ve İletişim Müzesinde çalışmalar devam ederken, kısa bir süre sonra müze açılışa hazır hale gelecek. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’nin Karaköprü’yü müze şehir yapma hedefiyle ilçeye kazandıracağı müzede Şanlıurfa yerel basınının ve şehrin hafızası sergilenecek.

Şanlıurfa’da geçmişten günümüze görev almış gazetecilerin kullandıkları fotoğraf makinesi, kamera, daktilo, ses kayıt cihazları ile eski iletişim araçları Yerel Basın ve İletişim Müzesinde sergilenirken, vefat eden gazetecilerin anısı da yaşatılacak.

Karaköprü’nün bir marka olması ve hak ettiği değere ulaşması çabasında olduklarının altını çizen Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, bu idealleri doğrultusunda ilçeyi bir müze şehir yapmak istediklerini kaydetti.

Başkan Baydilli Yerel Basın ve İletişim Müzesinin de bu doğrultuda açılacağını dile getirirken, “Bu müzeye bir bakıma şehrin hafızasını ve basın mensuplarımıza geçmişten geleceğe vatandaşı bilgilendirmek adına kullandıkları ekipmanları sergileyeceğiz. Bu müzemizin oluşmasında emeği geçen, ekipmanlarını müzemize bağışlayan tüm basın mensuplarına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başkan Baydilli, müzede çalışmaların son aşamasına geldiklerini ve kısa bir süre sonra hizmete sunacaklarını sözlerine ekledi.