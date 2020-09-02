Şanlıurfa Valisi Erin Birecik’te temaslarda bulundu
ŞANLIURFA VALİSİ ABDULLAH ERİN, BİRECİK İLÇESİNİ ZİYARET EDEREK GÖREVE YENİ BAŞLAYAN KAYMAKAM MEHMET FATİH KOCA İLE CUMHURİYET BAŞSAVCISI ŞÜKRÜ ÜNLÜ’YE HAYIRLI OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ.
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Birecik ilçesini ziyaret ederek göreve yeni başlayan Kaymakam Mehmet Fatih Koca ile Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Ünlü’ye hayırlı olsun dileklerini iletti.
Birecik’teki temaslarına ilk olarak Kaymakamlık ziyareti ile başlayan Vali Erin, Kaymakam Mehmet Fatih Koca tarafından makamında ağırlandı. Kaymakam Koca ile görüşmesinin ardından yine ilçeye yeni atanan Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Ünlü’yü ziyaret eden Vali Erin, Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam ile de bir araya geldi.
Başta korona virüs salgınını önlemeye yönelik tedbirlerin değerlendirildiği ziyaretlerde, Birecik’in genel durumu ve yapılan hizmetler de masaya yatırıldı. Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam ile belediye hizmetlerini de değerlendiren Vali Erin, devam eden ve planlanan projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.
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