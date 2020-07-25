Şanlıurfa Valisi Erin basın bayramını kutladı

Basında sansürün kaldırılışının yıldönümü ve basın bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımlayan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, sorumlu basın anlayışının önemine dikkat çekti.

Vali Erin, basın bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Erin, mesajında, “Demokrasimizin ana unsurlarından ifade hürriyeti ve basın özgürlüğü, ülkemizin gelişmesinde ve çağdaş uygarlık seviyesini yakalamasında en önemli değerimiz olmuştur. Milli Mücadele yıllarından günümüze kadar devlet-millet bütünleşmesinin yegane aracısı olan basının birleştirici gücü, 15 Temmuz 2016’da karşı karşıya kaldığımız hain darbe girişiminde en bariz şekilde ortaya çıkmış, basın kuruluşlarımızın sorumlu yayıncılık üstlenmeleri sonucu milletçe karşı karşıya kaldığımız büyük bir felaket önlenebilmiştir. Bugün, devletimizin tüm dünyaya örnek olan korona virüs salgınına karşı mücadelede üstlendiği görevde olduğu gibi, başta milli birlik ve beraberliğimiz, toplumumuzun huzur ve refahı, ülkemizin menfaatleri ve kamu düzeni adına meslek ahlakı ve milli değerlerimizi dikkate alarak sorumlu yayıncılık görevini yerine getiren tüm basın çalışanlarımızın ve kuruluşları büyük önem taşımaktadır. Basında sansürün kaldırılışının yıldönümü vesilesiyle, tüm basın çalışanlarımızın basın bayramını tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar dileyerek saygı ve selamlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.