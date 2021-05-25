Şanlıurfa Türkiye’nin gençlerini ağırlıyor

İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen “Yarın Çok Genç Olacak Projesi” kapsamında, beş ilden elen 15-18 yaş arası 100 öğrenci Şanlıurfa Valiliğini ziyaret ederek, valilik konferans salonunda verilen trafik ve AFAD eğitimine katıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen “Yarın Çok Genç Olacak” projesi kapsamında, İçişleri Bakanlığı Spor Derneği organizasyonuyla İstanbul, Sakarya, Uşak, İzmir ve Aydın illerinden Şanlıurfa’ya gelen 100 öğrenci ve refakatçi 10 öğretmen, Şanlıurfa Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya tarafından karşılandı.

Karşılamanın ardından konferans salonunda verilen trafik ve AFAD eğitimi sonrası gençlere seslenen Vali Yardımcısı Çetinkaya, Vali Abdullah Erin’in, vefat eden Siverek Kaymakamı Hasan Ongu’nun ailesine başsağlığı dilemek için Bursa’ya gittiğini hatırlatarak, öğrencilere selamlarını iletti.

Gençleri Şanlıurfa’da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Çetinkaya, Şanlıurfa’nın bir iki günde gezilecek bir kent olmadığını ifade etti. Gençlerin önlerindeki fırsatlarda tekrar Şanlıurfa’ya gelerek güzellikleri görme fırsatı olmasını dileyen Çetinkaya, “Bu programı düzenleyerek sizlerle bizleri buluşturan bakanımıza gönülden şükranlarımı arz ediyorum. Bu çok önemli, bu kadar öğrencimizden sadece bir arkadaşımız daha önceden bu bölgeye gelmiş, diğerleri ilk defa geliyorlar. En azından ülkemizin bu kısmıyla ilgili belli bir bilgi birikimine sahip olarak buradan ayrılacaksınız. Bol keyif almanızı, nitelikli zaman geçirmenizi temenni ediyorum. Kazasız belasız bu gezi programını tamamlamanızı diliyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Yolunuz da bahtınız da açık olsun diyorum” şeklinde konuştu.

Bölgede üç gün geçirecek olan gençler, Balıklıgöl, Şanlıurfa Müzesi, Göbeklitepe ve Halfeti’yi ziyaret edecek. Programın ikinci günü Diyarbakır’ıın tarihi ve turistik yerlerini ziyaret edecek olan gençler, üçüncü gün Gaziantep’i ziyaret edecek. Programın son gününde Ankara’ya gidecek olan gençler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile buluşacak ve Anıtkabir, Millet Kütüphanesi ve 15 Temmuz Şehitler Anıtı, 1. Meclis ve Hacı Bayram-ı Veli Camii’ni ziyaretlerinin ardından memleketlerine ayrılacaklar.

Yarın Çok Genç Olacak Projesi

Ülkenin her bölgesinden 15-18 yaş aralığındaki gençlerin katılımıyla gerçekleştirilecek olan projenin amacı, ev sahibi illerde kurulacak atölyeler aracılığıyla katılımcıların bilim, sanat, kültür ve spor alanlarında yapılacak faaliyetlerde bir arada bulunmalarını sağlamak, milli ve manevi değerlere sahip çıkan, ülkesinin kalkınmasına katkıda bulunacak nesiller yetiştirmek. Bu doğrultuda 2021 yılı boyunca İçişleri Bakanlığı ve Spor Derneği koordinasyonunda 2 bin 560 gencin Çanakkale, Balıkesir, Erzurum ve Şanlıurfa illerine götürülerek programın icra edilmesi hedefleniyor.