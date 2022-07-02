Şanlıurfa trafiği akıllı sinyalizasyon ile yönetiliyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, son zamanlarda özellikle kavşaklarda yaşanan trafik sıkışmasına, ’akıllı sinyalizasyon sistemi’ ile çözüm üretiyor.

Kent genelinde ve ilçelerde plan ve program dâhilinde kurulan akıllı sinyalizasyon

sistemiyle kazaların önüne geçilmesi hedeflenirken trafikte zaman tasarrufu da sağlanıyor.

Kentin ana arterlerinde zaman zaman oluşan uzun araç kuyruklarını en aza indirmeyi hedefleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, bugüne kadar 120 farklı kavşağa akıllı sinyalizasyon sistemi kurdu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi,7 gün 24 saat hizmet anlayışı ile sinyalize sistemlerinin rutin olarak bakım ve onarım çalışmasını yapıyor. Anlık arıza ve kazalara müdahale eden akıllı ulaşım sistemleri şube müdürlüğü personelleri İl genelindeki 120 adet sinyalize kavşağın ve elektronik ekipmanların temizlik ve modernizasyon işlemlerine başladı.

Endüstriyel pano, alt yapı kabloları, araç sayım kameraları ve uyarıcı LED ışıkların bakımı ve temizliği yapılarak trafikte güvenli ulaşım sağlanıyor. Trafik kontrol merkezindeki görevliler tarafından sürekli takip edilen kavşaklarda oluşan arızalar anında gideriliyor.