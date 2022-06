Şanlıurfa spor şehri oluyor

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu’nun da katılım sağladığı "Şanlıurfa Genelinde Gençlik ve Spor Alanında 400’e Yakın Proje"nin protokol töreninde gençlere müjdeli haberler verdi.

Şanlıurfa genelinde gençlik ve spor alanında 400’e yakın projenin protokol töreni Ankara’da gerçekleştirildi. Törende Şanlıurfa gençliğine yönelik her zaman pozitif tutum içerisinde olacaklarını belirten Vali Salih Ayhan, yapılacak yatırımlarla birlikte Şanlıurfa’nın tamamen bir spor şehri olacağını söyledi.

Bakan Kasapoğlu Şanlıurfa gençliğine seslendi

Törende tüm katılımcılara selam ileterek konuşmasına başlayan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, "Yeni projeleri hem gençlik alanında hem spor alanında tartıştık, konuştuk ve tabi yurtlarımızın en güzel örneklerinden Şanlıurfa’da programlarımızda hem sabır programlarında hem iftar programlarında öğrenci arkadaşlarımızla bir araya geldik. Bugün de bakanlığımızda hep birlikte kararını aldığımız, ortak akılla, istişare ile düşündüğümüz ve planladığımız çalışmalarımızı Şanlıurfa’mıza kazandıracağımız imzalarımızı birlikte atacağız. Şanlıurfa’mızın tüm ilçeleri, beldeleri, mahalleleri ve gençlerimiz için hayırlı uğurlu olsun. Tabi Şanlıurfa gözümüzün nuru bir şehrimiz, yüreğimizde sevdası olan bir şehrimiz. Nice alimlerin, evliyaların, şairlerin, fikir insanlarının, müteşebbislerin, devlet adamlarının, sporcuların isimlerini tarihe kazıdığı bir şehir ve bu şehri Avrupa’nın en genç nüfusu olan Türkiye’nin bir aşama sonraya hem gençlik yatırımlarına hem spor yatırımlarında yeni bir döneme kavuşturmanın hep birlikte heyecanını yeni imkanlarla buluşturmanın mutluluğunu en güzel şekilde yaşıyoruz. Bu bizler için ayrı bir onur tüm Türkiye’ye hizmet etmekte ayrı bir heyecan duyduğumuz gibi Şanlıurfa’mıza hem gençlik için hem spor için yeni eserleri kazandırmak yeni bir standarttı birlikte yükselmek ayrı bir gurur. Ben bu çerçeve de Şanlıurfa’mızı daha güçlü daha aydınlık yarınlara taşıma noktasında bizlerle birlikte bu heyecanı paylaştığınız için teşekkür ediyorum" dedi.

"Türkiye gençliği dünyaya örnek bir gençliktir"

Gençliğe yönelik yatırımların çok güzel dönüşlerle gündeme gelmeye devam ettiğini sözlerine ekleyen Bakan Kasapoğlu, "Burada bir iş birliği var burada bir kardeşlik tablosu var. Ben özellikle Sayın Valime, Sayın Milletvekillerime, değerli Büyükşehir Belediye Başkanımıza, değerli İlçe Belediye Başkanlarımıza, Ak Partimizin, Milliyetçi Hareket Partimizin İl Başkanlarına, Cumhur ittifakımızın değerli İlçe Başkanlarına ve en büyük umudumuz en büyük heyecanımız ve bugünümüz yarınımız sevgili gençlerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Tabi Türkiye’nin gençliği cesaretiyle, çalışkanlığıyla, küresel meselelere mevkufiyetiyle tüm dünyaya adalet penceresinden bakan bakış açısıyla tam anlamıyla örnek bir gençliktir. Biz bu toprakların tüm evlatlarına bütün kalbimizle inanıyoruz, sonuna kadar güveniyoruz. Onların en iyi imkanlara sahip olması ve kendilerini en güçlü şekilde yetiştirmeleri için sportif anlamda güçlü olmaları için hiçbir zaman durmadan işte bugün olduğu gibi el ele vererek, omuz omuza vererek çalışıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı gençlerimizin evi, gençlerimizin yuvası, gençler ister biz yaparız, gençler nerdeyse biz oradayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın 20 yıl önce Ak Parti’nin temellerini atarken gençlere yönelik çalışmaları genç odaklı siyaseti hizmet felsefesini odak alması bizim esasımızdır. Bu anlamda her bir şekilde fırsat eşitliğinin sağlanması eğitimle, sosyal ve kültürel imkanlarla, sporla bu erişimin en somut şekilde ortaya konması bir devrimi ortaya koymaktadır. İşte tesisleşme devrimi tüm Türkiye’de olduğu gibi 81 vilayetin hem birinde ilçelerine, köylerine, mahallerine kadar olduğu gibi Şanlıurfa’da bunun en güzel örneklerinden biridir. Bugün o örneği daha somut daha güçlü hale birlikte getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemizin doğusuyla, batısıyla, kuzeniyle, güneyiyle hiçbir ayrım gözetmeden dört bir yanını gençlik merkezleriyle, yurtlarla, genç ofislerle, kitap kahvelerle, birbirinden mükemmel stadyumlarla, yüzme havuzlarıyla, spor salonlarıyla, voleyboluyla, basketboluyla, tenisiyle, kayak tenisiyle, kış sporlarıyla mahalle bazlı tüm imkanlarla hamd olsun bugüne kadar donattık. Her bölgede, her şehirde, her mahallede hamd olsun imzamız var. Bu vizyonu sürdürme bu vizyonu daha güçlü bir şekilde üzerine koyarak layıkıyla yarınlara taşımak en büyük gayemiz. Bizim siyasetimiz eser siyaseti bizler söz veriyorsak ekip olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde o sözün arkasında sonuna kadar dururuz. Bizim için insan önceliklidir. Şeyh Edebali’nin ifadesiyle insanı yaşat ki devlet yaşasın bizim prensibimizdir. 20 yıldır halkımızla, milletimizle, milletimizden aldığımız güçle omuz omuza bu ülkeyi her alanda ihya etmenin bu ülkeyi her alanda şaha kaldırmanın mücadelesini verdik. Bu mücadeleyi vermeye de devam edeceğiz. Tabi bu mücadeleden rahatsız olanlar var. Ülkemizin yarınlara olan güçlü yürüyüşünü sekteye uğratmak, durdurmak isteyenler var. Masa başı hesaplarla, kapı arkası dalaverelerle, gizli sözleşmelerle milletimizi kandırmak isteyenler var. Bunlara hep geçmişte oldu, bugün var yarın da olacak. Çünkü meyve veren ağacın taşlanacağını he birlikte biliyoruz. Yıllardır yönettikleri belediyelerde, büyükşehirlerde tuğla dikmemiş, bir çivisi olmayan, bir yaraya merhem olmamışların problem üretmekten başka hiçbir konuya mesai harcamayanların bize hizmetten, bize eserden, siyasetten bahsetmesini zaten beklemiyoruz. Bunların yine gençlerimizi karamsarlıkla, gençlerimizi mutsuzlukla, umutsuzlukla maalesef bir takım çabalara sevk etmek çabalarını görüyoruz. Gençlerimizin de bugüne kadar olduğu gibi daha sonra da olduğu hiçbir şekilde prim vermeyeceğine inanıyoruz" diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, "Şanlıurfa nereden nereye diyoruz ya eser, hizmet siyasetimizde bazı rakamları sizlerle paylaşmak istiyorum. 2002’de Şanlıurfa’da 2 adet yurt vardı. Türkiye genelinde 190 bin kapasite vardı onu 750 bine çıkardık ve her geçen gün yeni kapasite ekliyoruz. Şanlıurfa’da 2 olan yurdumuz şuan 6 ve toplam kapasiteyi yüzde 350 arttırdık. İnşallah bin kapasiteli yeni yurdumuzu da proje ihalesine çıktık ve onunda inşallah en kısa zamanda inşaatına başlayacağız. Şanlıurfa’da 20 yıl önce sadece bir gençlik merkezi vardı, bugün 11 gençlik merkezi var, yenilerini inşallah bu imzayla birlikte kazandıracağız. On binlerce kardeşimiz bu gençlik merkezlerinden sosyal, eğitsel, kültürel ve sportif anlamda olağanüstü çalışmalarla faydalanıyor. Şanlıurfa’da tesis sayımız 2002’de 4 iken şuanda tam 80 tesisimiz var. İnşallah bu protokollerle bunu çok daha farklı boyuta taşıyacağız. Harran gençlik merkezi, Bozova gençlik kampı yine bu anlamda bizlerin heyecan duyduğu çalışmalar. Tabi ülkemizin her tarafında olduğu gibi Şanlıurfa’da da lisanslı sporcu sayımız az önce Valimiz bahsetti sayıları bin 600’den yüz binlere yaklaştı. Spor kulübü sayısı 51’den 170’e çıktı. Elbette şehrimiz dinamik, enerjik, genç potansiyelimiz çok güçlü bunları inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde hep birlikte el ele vererek üreterek, çalışarak bu standartları niteliğiyle, niceliğiyle arttırmaya devam edeceğiz. Bizler üretmekten, ihya ve inşa etmekten başka bir yol bilmeyiz. Başkaları ne yaparsa yapsın gençlerimiz için bilimde, sanatta, edebiyatta, iş hayatında, sporda lider gençler için inşallah bugüne kadar çalıştığımızdan daha fazlasını çalışarak gerçekleştireceğiz, başaracağız. Tüm imkanları 85 milyonun en güçlü şekilde hizmetine, emrine sunma noktasında elimizi taşın altına sokmaktan bir an olsun vazgeçmeyeceğiz, tereddüt etmeyeceğiz, geri adım atmayacağız. İşte Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin devletimize sisteme kazandırdığı hızlı karar alma, güçlü işbirlikleri gerçekleştirme, güçlü koordinasyon, kaynakların etkin kullanımı ve fırsatların en iyi şekilde değerlendirilmesi politikası bugün ki bu hızlı süreci bizlere getiriyor. Bugün de aynı ruhla bu yatırımları ortak akılla, ortak beklentileri en iyi stratejik şekilde değerlendirerek kararlaştırdık. İnşallah bugün ki protokollerimizle şehirlerimizi, ilçelerimizi başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımız için sportif, sosyal, kültürel anlamda daha güçlü bir hale getirmiş olacağız. 13 ilçemiz her biri bu anlamda protokollerden güçlü bir şekilde istifade edecek. Bin 500 kişilik spor salonumuz, kadın spor ve sağlık merkezimiz, çok amaçlı salonlarımız, okçuluk salonlarımız, hentbol salonumuz, 6 farklı antrenman salonumuz, 8 farklı spor salonumuz, 1 adet yeni il tipi gençlik merkezimiz, 5 adet kütüphaneli gençlik merkezimiz, 2 adet salonlu gençlik merkezimiz, 6 tip gençlik merkezimiz, 4 mahalle tipi gençlik merkezimiz, sentetik çim yüzeyli hokey sahamız ve 8 yarı olimpik yeni yüzme havuzumuz, 2 adet su sporları merkezimiz, futbol sahalarımızın modernizasyonu, 6 kitap otağımız ve 188 adet sentetik çim yüzeyli futbol sahamız, 3 adet tenis kortumuz, 32 adet basketbol ve voleybol sahamız, 250 adet basketbol potamız ve bununla birlikte 19 spor tesisimizin baştan sona yenilenmesi, modernizasyonu ve milyonlarca liralık yatırım Şanlıurfa’mız için helali hoş olsun, hayırlı uğurlu olsun. Tabi ki tesis yapmak inşa etmek bu işin önemli bir yönü ama esas yönü bu tesisleri güçlü bir şekilde yönetmek. Yedi 24 milletimizin emrine amade kılmak. Gençlik merkezleriyle, spor tesisleriyle, kültürden sanata, spordan eğitime her alanda faaliyetleri dolu dolu gerçekleştirmek ve Şanlıurfa’nın o gönlü güzel, yüreği güzel zengin gençlerini güçlü yarınlara hazırlamak temel amacımız budur. Halkımızı kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla, engellisiyle spor tesislerinden en güçlü şekilde faydalandırmak istiyoruz. Şanlıurfa’dan Avrupa şampiyonlarını, Dünya şampiyonlarını, olimpiyat şampiyonlarını çıkartmak temel amacımız bu ve buna inanıyoruz. Tabi bazı projelerimiz var biliyorsunuz basketbol seferberliği bunlardan bir tanesi, potalar, basketbol sahaları bunların en önemli ayağı, sokak basketboluyla inşallah bunu hep birlikte el ele vererek güçlendireceğiz. Dev adamları çıkaracağız, yeni yıldızları Şanlıurfa’dan basketbolda çıkaracağız. Şanlıurfa ziyaretlerimizi bundan sonra sıklaştırıyoruz, artık meyveleri toplama zamanı sizin bu ev sahipliği olduktan sonra biz daha sık geleceğiz ve birlikte milletimizle, gençlerimizle, sporcularımızla buluşacağız. İnanıyorum ki yüzmedeki hedefimizi de 75 bin olarak koyduk 2022 için ama bunu inşallah daha üst noktalarda en güçlü şekilde tamamlayacağız. Tabi yerel yönetimlerimiz ben bu anlamda başta Büyükşehir Belediyemize, ilçe belediyelerimize özellikle teşekkür ediyorum. Milletvekillerimiz açıkçası güçlü siyaset, güçlü işbirliği en güzel örneklerinden birini yaşıyoruz. Hem Ak Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhur ittifakımızın en güçlü yönünü görüyoruz. Yine hizmet odaklı işbirliğimize kardeş ruhuyla, işbirliğiyle bu birlik tablosunu güçlendireceğiz. Değerli milletvekillerimize teşekkür ediyorum, teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum ve bu anlamda tabi ki Gençlik ve Spor Bakanlığı ailemize, değerli çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu çıta el birliğiyle yükselteceğiz bir çıtadır. Hizmet etmek herkese nasip olmaz, hizmet etmek bir nasip işidir. İnsanların hayırlısı insanlara faydalı olandır, bizim en büyük felsefemiz budur. Bu ruhla inşallah hep birlikte bir anı dahi heba etmeden, bir gencimizi dahi kaybetmeden şevkle, heyecanla, aşkla bu ülke için bu coğrafyanın evlatları için var olmaya birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Ben bu yeni eserlerimizin inşallah hızlı bir şekilde başlayıp inşallah hayırlı bir şekilde tamamlanmasını Rabbimden niyaz ediyorum ve sizleri bir kez daha bugün ki birliktelik ve beraberlik için ayrıca teşekkür ediyorum. Çalışmalarımız, protokollerimiz bugünlerimiz ve yarınlarımız için hayırlı ve uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

Vali Ayhan yatırımlardan dolayı teşekkür etti

Konuşmasında Şanlıurfa gençliğine yönelik yaklaşımından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’na teşekkür eden Vali Salih Ayhan ise "Şanlıurfa’da göreve başlayalı 15 gün oldu. Bu görevi bize veren Sayın Cumhurbaşkanımıza ve bakanlarımıza teşekkür ediyorum. Hakikaten göreve başladığımız anda da bu tür bereketli işlerde olmak bir nasip işi ve ben şanslı olduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. İnşallah bu protokoller ve projeler çerçevesinde alacağımız kaynağın her bir kuruşu Şanlıurfa’mızın gençlerine, evlatlarına inşallah onların hayallerine çok çok güçlü katkılar sağlayacağına ben yürekten inanıyorum" dedi.

Ayhan’dan "Akli selim, kalbi selim, zihni selim gençler" vurgusu

Vali Ayhan konuşmasının ilerleyen cümlelerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ’akli selim, kalbi selim, zihni selim gençler’ ifadesini kullanarak "İnşallah buradaki imzaları, projeleri gerek finansal anlamda gerek yer seçiminde gerekse erken bitmesi açısından olsun gayret göstereceğiz ve erkenden çocuklarımızı, sporcularımızı bu hizmetlerden faydalandırmak için gayret göstereceğiz. Gençlerimizin gönüllerini hem maddi hem manevi olarak güçlü bir şekilde inşa edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın gençler üzerine çok güzel bir sözü var, ’akli selim, kalbi selim, zihni selim gençler’ bunlar hepsi bir imkandır. Bunlar hepsi bir imkandır, her imkan bir imtihandır, bu imtihanların hakkını verebilmek inşallah bizlere nasip olur. Bu projeler şehirde aynı zamanda ekonomik bir hareketlilikte oluşturacak. Biz meseleye sadece gençlik boyutuyla baktık ama finans boyutuyla, ekonomik inşaat boyutuyla, sosyal boyutuyla, siyasal boyutuyla çok güçlü kazanımlar sağlayacağını söyleyebiliriz" diye konuştu.

"Bugün tarihte altın harflerle yerini alacak"

Şanlıurfa’da genç potansiyelin farkında olduklarını ve bugünün tarihte altın harflerle yerini alacağını belirten Vali Ayhan, "Bir milyon 100 bin gencimiz ve 75 bin lisanslı gencimiz var. Ciddi manada ulusal ve uluslararası müsabakalarda katılım oranı artan bir Urfa var. Tesis sayısı anlamında ilin büyüklüğü bakımından baktığımızda çok iç acıcı değil ama bu yatırımlar daha önce yapılan yatırımların tamamlayıcısı ve 3 katı. Dolayısıyla Şanlıurfa tarihinde gençlik ve spor alanında belki de bugün altın harflerle tarihe not düşülür. O yüzden Sayın Bakanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Her zaman bizlere destek oldular, dolayısıyla bu çalışmalar bize Şanlıurfa’da güç verecek. Ben tekrar hayırlı olsun, bereketli olsun dileklerimi iletiyorum. Her kuruşun evlatlarımızın hayallerini süslemesini Rabbimden niyaz ediyorum, hayırlı olsun diyorum" ifadelerini kullandı.