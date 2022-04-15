Şanlıurfa robot yarışmasına hazırlanıyor

Şanlıurfa’da 13-16 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 14. Uluslararası MEB Robot Yarışması için planlama çalışmaları başladı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin başkanlığında, Harran Üniversitesi Rektörü M. Sabri Çelik, Vali Yardımcıları Yeliz Mercan ve Yasin Akgül, İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt ve ilgili kamu kurum kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla valilik konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Göbeklitepe teması ve “Ahican Tarihin Sıfır Noktasında” sloganıyla 12 kategoride gerçekleşecek yarışmada kurum kuruluşların görev ve sorumlulukları belirlendi. Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile ACROBE Robotik A.Ş. arasında imzalanan Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü çerçevesinde yarışmanın ortaya çıkardığı rekabet duygusu ile öğrencilerin kodlama becerilerinin en üst seviyeye ulaşmasını sağlamak üzere en yoğun katılımın olduğu Çizgi İzleyen (Temel Seviye), Çizgi İzleyen (İleri Seviye), Çizgi İzleyen (Hızlı Seviye), İnsansız Hava Aracı (Mini Drone), Mini Sumo ve Labirent Ustası olmak üzere 6 kategoride riders.ai platformu üzerinden bu yıl ilk defa 25 Nisan/01 Mayıs 2022 tarihleri arasında Sanal Robot Yarışması ile ön eleme yapılacak. 14. Uluslararası MEB Robot Yarışmasına başvurular robot.meb.gov.tr adresinden yapılacak.

Ortaokul, lise ve yükseköğretim öğrencilerinin katılabileceği yarışmaya ilişkin bilgiler robot.meb.gov.tr adresinden takip edilebilecek. Ön elemesi yapılacak 6 kategoride son başvuru tarihi 17 Nisan 2022 ve ön elemesi yapılmayacaklar için ise son başvuru tarihi 22 Mayıs 2022 olarak açıklandı.