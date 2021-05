Şanlıurfa protokolünden 19 Mayıs mesajı

Şanlıurfa protokolünden “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” dolayısıyla kutlama mesaj yayınladı.

Şanlıurfa’da il protokolü 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolaysıyla birer mesaj yayımlayarak kutladı. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin mesajında, “Vatansız, bayraksız ve hürriyetsiz yaşamak yerine ölmeyi tercih eden bir milletin, işgal ve esarete karşı milli diriliş hareketini başlatan Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a ayak bastığı tarih olan 19 Mayıs 1919, bu aziz milletin yaşadığı en önemli dönüm noktalarından biridir. Milli Mücadelemizin fiilen başladığı 19 Mayıs 1919 tarihi, ilhamını binlerce yıllık medeniyetimizden alan milletimizin birlik ve beraberlik ruhunun yeniden canlandığı, yeni devletimizin kuruluşu için atılan ilk adımdır. Tarih boyunca vatanına, bayrağına, hürriyet ve bağımsızlığına göz diken düşmanlarla mücadele içinde olan Türk Milleti, varlığına karşı tüm tehlikelere imanlı, inançlı, kahraman genç nesilleriyle karşı durmasını bilmiştir. Bu aziz vatanın birlik ve beraberliği, kutsal vatan toprağının muhafazası için gözünü kırpmadan toprağa düşmeye her an hazır olan gençlerimize atfedilen bu günün, gelecek nesillerimize nasıl bir ülke bırakmamız gerektiğini tasavvur etmemize, gençlerimizin geleceğini daha çok düşünmemize vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise mesajında, “Geçmişten günümüze, şanlı tarihimizin her anında, yüreğinde vatan ve iman sevgisi taşıyan gençlerimiz üzerine düşen her türlü fedakârlığı yapmış, bu necip milletin önemli bir parçası olmuştur. Bugün de aynı şuur ile yetişen gençlerimiz, ülkemizin hedeflerine kavuşması doğrultusunda en önemli güvencesi ve umududur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu önemli günü ülkemiz için son derece kıymetli olarak gördüğü gençlere armağan ederek onlara güvenini ortaya koymuştur. Geleceğimizin teminatı ve umudu olan pek kıymetli gençler 19 Mayıs, bu toprakların makûs talihinin değiştiği, yeni bir sayfanın açıldığı mukaddes bir tarihtir. 19 Mayıs, Türk Milletinin kendisine reva görülen akıbeti elinin tersiyle iterek tarihi yeniden yazdığı bir dönemin başlangıcıdır. Bir millet, gençlerini iyi yetiştirebildiği ve onlara, kendilerini ispat edecek imkânlar sunabildiği sürece ilerleyebilir. Çünkü bugün bizlerin bulunduğu konumlara yarın gençlerimiz geleceklerdir. İşte bu nedenle bizler Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak “Gençliğe yatırım geleceğe yatırımdır” sözü ışığında gençlerimize yaptığımız her hizmeti, aslında ülkemiz geleceğine yapılmış birer yatırım olarak değerlendiriyoruz.

Bu bayramın, Korona virüs salgını nedeniyle Şanlıurfa’nın cadde ve sokaklarında kutlayamadığımız son bayram olmasını umut ve temenni ediyorum. İnşallah önümüzdeki tüm yıllarda birlik ve beraberlik içinde coşkuyla kutlayacağımız nice 19 Mayıs’lara kavuşacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı tekrar kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşımızın bütün kahramanlarını saygıyla anıyorum" ifadelerine yer verdi.