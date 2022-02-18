Şanlıurfa potada gülen taraf oldu

HDI Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig’de mücadele veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı, Bursa Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı ile karşılaştığı maçta galip geldi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Bursa Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol takımını kendi evinde ağırladı. 11 Nisan Spor Salonu’nda gerçekleşen karşılaşmada ev sahibi takım Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Takımı, rakibi Bursa Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı karşısında üstün bir performans sergiledi. İlk periyotta Bursa ekibi 18-11’lik sayı ile üstünlük sağlarken Şanlıurfa ekibi, rakibi karşısında ikinci periyottu 27-16 tamamladı. Üst üste yaptığı ataklarla rakibi ile arasındaki farkı açan Şanlıurfa ekibi üçüncü periyotu 32-18’lik sayı ile tamamladı. Son periyottu 73-64 olarak tamamlayan Şanlıurfa ekibi potada 2 puanın sahibi oldu. HDI Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig’de 7 mağlubiyet, 8 galibiyet alan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı, ligin ilk yarısını 25 puanla tamamladı.

Karşılaşmayı Yasin Şeyho, Ferhat Şahin ve Nurten Bereket yönetti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı Antrenörü Serdar Yıldırım ve sporcular desteklerinden dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e teşekkür ettiler.