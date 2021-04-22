Şanlıurfa kırsalında yapılan Millet bahçesi açılışa hazırlanıyor

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Yardımcı Mahallesinde yapım çalışmaları tamamlanma aşamasına gelen park ve halı saha alanında incelemelerde bulundu.

Eyyübiye Belediyesi merkez ya da kırsal mahalle ayırımı yapmadan vatandaşlara hizmet etmeye devam ediyor. İlçede kırsalda bir ilk olan park, sosyal donatı alanı ve halı saha yapım çalışmalarında sona gelindi. Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü proje alanında toplam 3 bin 410 metrekarelik alanı kapsayan ve içerisinde yeşil alanlar, futbol sahası, çok amaçlı alan, havuz, kamelyalar, piknik masaları ve bankların bulunduğu sosyal donatı alanında çalışmalar bitme aşamasına geldi. Yardımcı Mahalle Muhtarı Salim Aslan’la birlikte çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Kuş, çok kısa süre içinde eksik alanları da tamamlayıp, bölge halkıyla birlikte açılışı gerçekleştireceklerini belirtti.

Merkez ve kırsal mahalle ayırımı yapmadan vatandaşlara hizmet etmeye ettiklerini belirten Başkan Kuş,” Bugün Yardımcı Mahallemizdeyiz. Muhtarımız ile birlikte mahalle sakinlerimizi ve esnafımızı gezdik, hayırlı Ramazanlar diledik. Yapımı bitmek üzeri olan Mini Millet Bahçemizdeyiz. Burada incelemelerde bulunduk. Birkaç eksikten sonra önümüzdeki hafta açılışa hazır hale gelmiş olacak. Burada yaptığımız incelemede çocuklarımız oyun grubumuz nerede diye sorduklarında bu hafta oyun grubunun kurumuna başlanacak ve açılışını mahalle sakinlerimiz ile birlikte gerçekleştireceğiz. Şimdiden Yardımcı mahallemize hayırlı olsun” dedi.

Yardımcı Mahalle Muhtarı Salim Aslan ise bölgede yürütülen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirip,” Başkanımız bugün bizleri ziyaret etti. Yaptığımız incelemede parkımızın bitim aşamasıyla ilgili başkanımız son talimatları verdi. Çimlerimiz büyüdü, banklar yapıldı. Halı sahamız faaliyette. Birkaç eksiğimiz de bu hafta giderilecek inşallah. Başkanımıza mahallem adına teşekkür ederim” diye konuştu.