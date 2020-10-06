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Şanlıurfa kırsalında sıcak asfalt çalışması

ŞANLIURFA KIRSALINDA SICAK ASFALT ÇALIŞMASI

ŞANLIURFA 06.10.2020, 11:37
Şanlıurfa kırsalında sıcak asfalt çalışması

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, merkez ilçelerde yürütülen sıcak asfalt hizmetini bu kez ilçelere taşıdı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün talimatlarıyla ilk olarak Suruç ilçesinde bir çok ana arterde revize asfaltlama çalışmasını tamamlayan Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri daha sonra ise Birecik İlçesinde sıcak asfalt çalışması yaptı.

Suruç’taki ana caddelerın eskimiş asfaltı yenilendi

Suruç ilçesinde ilk olarak Atatürk Bulvarında başlayan asfalt çalışmaları kapsamında mevcut asfaltı eskiyen, deforme olan Uzun Çarşı Caddesi, 11 Nisan Caddesi ve diğer caddeler Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kısa sürede asfaltlanarak yenilendi.

Yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini ifade eden Suruçlular, hizmetin ilçeye kazandırılmasında emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve ekibine teşekkür etti.

Birecik’te eski Nizip yolu ve fıstık hali önü asfaltlandı

Suruç ilçesindeki ana arterleri yenileyen Büyükşehir Belediyesi ekipleri. sıcak asfalt hizmetini Birecik ilçesine taşıdı.

Birecik İlçesi Karşıyaka Mahallesinde altyapısı güçlendirilen Eski Nizip Caddesi (Mezarlık Yolu) ve Fıstık Hali Önü, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından asfaltlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Birecik İlçesi Karşıyaka Mahalle Sakinleri yapılan hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ettiler.

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