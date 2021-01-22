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Şanlıurfa kırsalında elektrik panoları yenilendi

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinin Karatepe köyünde aşırı yüklenme nedeniyle arızalanarak bölgede elektrik kesintisine neden olan trafoya bağlı elektrik panosu Dicle Elektrik tarafından tamamen yenilenerek hizmete alındı.

ŞANLIURFA 22.01.2021, 12:52
Şanlıurfa kırsalında elektrik panoları yenilendi

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinin Karatepe köyünde aşırı yüklenme nedeniyle arızalanarak bölgede elektrik kesintisine neden olan trafoya bağlı elektrik panosu Dicle Elektrik tarafından tamamen yenilenerek hizmete alındı.

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı Karatepe köyünü besleyen toplam 12 trafodan birine bağlı elektrik panosunda son dönemde meydana gelen arızalar üzerine Dicle Elektrik İşletme ekipleri tarafından pano yenisiyle değiştirilerek devreye alındı.

Dicle Elektrik’ten verilen bilgiye göre, sözkonusu köyde son günlerde elektrik kesintisiyle ilgili ihbarların artması üzerine bölgede inceleme yapıldı. Yerinde yapılan ölçümlerde arızalanan trafonun gündüz vaktinde yüzde 140 oranında bir yük ile çalıştığı tespit edildi. Ayrıca trafoya dışardan usulsüz şekilde müdahale edildiği de görüldü. Müdahale edilen ve korumaları devre dışı bırakılan pano yenisi ile değiştirildi.

Kaçak tüketim ve ısınma amaçlı kullanmayın uyarısı

Dicle Elektrik yetkilileri, sözkonusu köyde elektrik şebekesini besleyen toplam kapasitesi 1.660 kVA (kilo-volt amper) olan 12 trafoyla hizmet verildiğini belirterek, normal şartlarda bunun enerji talebini karşılamaya yeterli olduğuna dikkkat çekti. Şirketten yapılan açıklamada kapasite üstü kaçak kullanımın altı çizildi. 700 hane ve yaklaşık 2 bin nüfuslu köyün resmi kayıtlı abone sayısı sadece 270. Köyde Aralık 2020 itibariyle kaçak elektrik tüketiminin yüzde 95 civarında olduğunu belirledik. Son 6 aylık enerji tüketimlerine bakıldığında kaçak kullanım ortalaması yüzde 90 civarında. Özellikle kış aylarında tahsis edilen trafo kapasitesinin çok üzerinde bir elektrik tüketimi görülmektedir.

Kaçak tüketimin yanısıra ısınma amaçlı olarak kullanılan cihazların oluşturduğu yük trafoların sık sık arıza yapmasına neden olmaktadır. Ayrıca bu trafo ve elektrik panolarına dışardan ehil olmayan kişiler tarafından usulsüz şekilde müdahale edildiği de tespit edilmiştir. Trafo panosu yoğun müdahaleler ve aşırı yüklenmeye maruz kalıp deforme olmuştur. Görevli ekipler beklenmeden yapılan müdahaleler nedeniyle kısa sürede giderilebilecek arızalar ne yazıkki, daha uzun süreye yayılmaktadır.

"Kapasite yeterli ama aşırı yüklenmeye dayanamaz"

Yeni kurulan 250 kVA (kilo-volt amper) gücündeki trafo ve dağıtım panosunun köyün elektrik tüketimini fazlasıyla karşılayabilecek kapasitede olduğu bilgisini veren Dicle Elektrik yetkilileri, buna rağmen kayıt dışı ve ısınma amaçlı kullanım durumunda teknik olarak aşırı yüklenmeye uzun süre dayanamayacağını belirttiler. Yetkililer, köy sakinlerinden ısınma amaçlı aşırı tüketimden kaçınmalarını rica ederken, meydana gelebilecek arızalarda kendilerinin müdahale etmemesi, görevli teknik ekibi beklemeleri uyarısında da bulundu.
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