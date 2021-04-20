Şanlıurfa kırsalında 185 iş makinası çalışıyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi kentin dört bir yanında çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 185 İş Makinası ve Ekipmanla, 283 personelle Şanlıurfa’ya hizmet ederek kırsal alanda 40 noktada hizmet veriyor.

Sahurlarını yaptıktan sonra henüz gün doğmadan görev yerinde hazır bulunan ekipler, Şanlıurfa’nın daha yaşanabilir bir kent olması adına titizlikle çalışıyor.

Şanlıurfa’nın 13 ilçesinde geniş kırsal alanda yol bakım onarım, sanat yapıları, stabilize yol yapım, asfalt öncesi altyapı hazırlığı çalışmaları gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri yapmış olduğu çalışmalarla kırsal alanda şehrimizin daha ulaşılabilir yollara kavuşturulması için mesai harcıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile artık Şanlıurfa’da her geçen gün yol kalitesi artan ve her geçen gün gelişen kırsal mahalleler geleceğe güvenle gelecekten günümüze gururla bakıyor.