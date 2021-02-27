Şanlıurfa dijital fuarda yerini aldı

Her yıl düzenlenen İzmir Travel Turkey fuarına katılarak Şanlıurfa’nın eşsiz güzelliklerinin tanıtılması için Şanlıurfayı adeta İzmir’e taşıyan Büyükşehir Belediyesi bu yıl pandemi nedeniyle interaktif olarak katılım sağladı.

Yaptığı çalışmalarla Şanlıurfa’yı tarih ve kültür turizminde cazibe merkezi haline getirmeyi hedefleyen büyükşehir belediyesi, İnteraktif olarak katıldığı İzmir Travel Turkey fuarında yoğun ilgi gördü. İzmir Travel Turkey fuarına 13 yıldır kesintisiz katılan Büyükşehir Belediyesi, pandemiden dolayı dijital ortamla katıldı. Dijital fuar platformunda yer alan Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı Turizm Şube Müdürlüğü, gelen soru, öneri ve talepleri ise anında değerlendirerek geri dönüş sağlıyor.