Şanlıurfa Dağ Eteği bölgesine sıcak asfalt

Şanlıurfa’da yol açma, genişletme ve sıcak asfalt serimi devam ediyor.

Yeni yerleşim alanlarının ağırlıkta olduğu noktalarda yeni yollar açan ve mevcut yolları revize ederek iyileştiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Dağ Eteği olarak bilinen yerlerde altyapısı tamamlanıp, caddeleri sıcak asfalt ile buluşturuyor. Belediye ekipleri, Haliliye ilçesi Karşıyaka Mahallesi Dağ Eteği’nde sıcak asfalt serimini sürdürüyor. Gecenin geç saatlerine kadar devam edecek olan çalışmalar kapsamında caddenin aynı günde asfaltlanarak Şanlıurfalıların hizmetine sunulması hedefleniyor.