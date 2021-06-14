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Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Voleybol takımına yeni pasör çaprazı
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Voleybol Takımı, Niksar Belediye’den pasör çaprazı Fetih Durkan ile bir yıllık anlaşma sağladı
ŞANLIURFA 14.06.2021, 09:52
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Voleybol Takımı, Niksar Belediye’den pasör çaprazı Fetih Durkan ile bir yıllık anlaşma sağladıTVF 1. Lig’de mücadele eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Voleybol Takımı, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sezon hazırlıklarını sürdüren takım, Niksar Belediye’den pasör çaprazı Fetih Durkan ile bir yıllık anlaşma sağladı.