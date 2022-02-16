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Şanlıurfa bilim adamlarını arıyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan 63 bin lira ödüllü Tekno Şanlıurfa Fikir Proje Yarışması düzenlenen lansman ile tanıtıldı.

ŞANLIURFA 16.02.2022, 11:22
Şanlıurfa bilim adamlarını arıyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan 63 bin lira ödüllü Tekno Şanlıurfa Fikir Proje Yarışması düzenlenen lansman ile tanıtıldı.

Yenilikçi ve katılımcı bir anlayış ile günümüz teknolojisinden gençlerin faydalanabilmeleri için projeler hazırlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Mezopotamya Lıvıng Lab tarafından 6 kategoriden oluşan 63 bin lira ödüllü Tekno Şanlıurfa ‘’Büyükşehir buluşçularını arıyor’’ Fikir Proje yarışmasının lansmanı yapıldı.

Mehmet Akif İnan Konferans salonunda düzenlenen tanıtım programına, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile çok sayıda öğrenci katıldı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği lansmanda Mezopotamya Lıvıng Lab Tekno Şanlıurfa ‘’Büyükşehir buluşçularını Arıyor’’ Fikir Proje yarışmasının detayları anlatıldı.

“Teknolojiyi yakından takip etmek gerekiyor”

Gençlerin teknolojiyi yakından takip etmesi gerektiğini anlatan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Gelişen teknolojiye ayak uyduramayanların tasfiye olacağını söyledi.

Başkan Beyazgül: ”Bu durum ülkeler, kurumlar ve insanlar için de geçerli bir durumdur. Kendimizi değiştirmek ve geliştirmek zorundayız. Tüm dünyayı etkileyen pandemi bizlerin inovasyon, dijitalleşme, yenilikçi, interaktif platformlar, e-ticaret gibi gelişmeleri yakından takip etmemiz ve kullanmamız gerektiğini ortaya koymuştur. İnsanlar da hayatlarını ve düşüncelerini bu yönde değiştirdiler. Zamanın değeri daha da artarken gücümüzü, hayalimizi, performansımızı, fikrimizi çok iyi değerlendirmek zorundayız. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Şube Müdürlüğünü kurduk. Teknoloji çağı dolayısıyla ülkelerin, şehirlerin insanların ve gençlerin rekabeti söz konusu olduğundan bilim merkezini de Şanlıurfa’ya kazandırıyoruz. Mezopotamya Lıvıng Lab Teknoloji ve İnovasyon merkezi de teknolojiye merakı olan vatandaşlarımız ve gençlerimizin hizmetindedir. Cumhurbaşkanımızdan aldığımız “Girişimcilik ve teknoloji ödülü” de yine gençlerimizin, Şanlıurfalıların ödülüdür” dedi.

Toplam ödül 63 bin TL

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İnovasyon merkezinde, en yeni teknolojik ürün ve hizmetlerin uygulamalı olarak gelecek nesillere aktarılması için çalışmalarını sürdüren Mezopotamya Lıvıng Lab, Şanlıurfa’da 6 kategoriden oluşan toplam “63 Bin TL” ödüllü Fikir Proje Yarışması düzenliyor.

6 farklı kategori

Ekoteknolojik tarım, akıllı turizm ve kültür, bilişim, çevre ve kültür, iletişim ve medya, afet ve sağlık kategorilerinde gerçekleştirilecek yarışmaya, ilkokul, ortaokul, lise ve lise mezunları, Lisans ve lisansüstü, girişimci ve özel sektörden başvuru yapılabiliyor. Yarışmaya katılacak olan yarışmacılar ayrıntılı bilgiye belediyenin internet sitesinden ulaşabilecekleri bildirildi. Belirtilen kategorilerde yenilikçi fikir projeleri yarışacak, projelerin fikir aşamasından uygulama aşamasına kadar alanında uzman eğitmenler eşliğinde takip edilecek. Projenin kente teknoloji ve inovasyona olan ilgiyi artırması bekleniyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün girişimleriyle Şanlıurfa’ya kazandırılan “Mezopotamya Living Lab” teknoloji ve inovasyon merkezinde alanında uzman eğitmenler tarafından farklı alanda eğitim veriliyor.

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