Şanlıurfa belediye başkanlarından 18 Mart mesajı

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 106. yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Şanlıurfa kurum ve kuruluşlar tarafından kutlama mesajı yayımladı.

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 106. yıldönümü münasebetiyle Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, “Çanakkale ruhu bir milletin diriliş ruhudur. Türk Milleti tarihi zaferlerle dolu mazisi ile zulme karşı hiçbir zaman boyun eğmemiş, esaret ve işgal girişimleri karşısında göğsünü zalimin zulmüne karşı siper etmiştir” dedi.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş da, “18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’ dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Eyyübiye Belediyesi Çanakkale destanının yıldönümünde şiir yarışması düzenleyerek gençleri Çanakkale ve Ayasofya’ya götürecek” ifadelerini kullandı.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ise, "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106’ncı yıldönümü nedeniyle yayınladığı mesajda 106 yıl önce Çanakkale’de bu milletin bağımsızlık için topyekûn direnişini tüm dünyaya büyük bir zaferle gösterdiğini dile getirdi.