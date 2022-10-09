Son Dakika
Şanlıurfa Barosu başkanını seçiyor
Şanlıurfa Barosu’nda başkanlık seçimi için oy kullanma işlemleri devam ediyor.
ŞANLIURFA 09.10.2022, 12:32
Şanlıurfa Barosu’nda başkanlık seçimi için oy kullanma işlemleri devam ediyor.
Şanlıurfa Barosu, 36. Olağan Genel Kurulu seçimle başkanını seçiyor. Bugün saat 09.30’da oy kullanma işlemleri başladı. Geçtiğimiz yıl korona virüs nedeniyle ertelenen seçimde, bugün 6 aday başkanlık için yarışıyor. Seçimde baroda kayıtlı bin 835 avukatın oy kullanması bekleniyor.