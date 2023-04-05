Şanlı kurtuluşun yıl dönümünde jandarma mehter ve merasim gösterisi düzenlenecek

Şanlıurfa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü münasebetiyle “Urfa Kurtuluş Günleri” çerçevesinde Jandarma Mehteran ile Merasim Birliği tarafından 11 Nisan Salı akşamı Balıklıgöl platosunda gösteri düzenlenecek.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 11 Nisan etkinlikleri çerçevesinde her gün binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği dünyanın en büyük doğal akvaryumu olarak bilinen Balıklıgöl Platosu’nda Jandarma komando birlikleri ile mehter ekibi katılımıyla gösteri düzenleyecek. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl büyük bir coşku ile kutlanan 11 Nisan kurtuluş bayramı etkinlikleri, bu yıl yaşanan deprem ve sel felaketi nedeniyle birçok etkinlik iptal edildi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenecek olan Urfa Kurtuluş Günleri programında 11 Nisan Salı Akşamı Saat 21.00 Jandarma Mehteran Birliği Konseri, 22.00’da ise Jandarma Merasim Birliğinin gösterileri yer alacak.