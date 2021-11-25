Sanat sokağında geleneksel el sanatları kursları başlıyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı bünyesindeki Sanat Sokağı’nda sanatın farklı branşlarında eğitim ve kurslar için başvurular alınmaya başladı.

Açıldığı günden bu yana ebru, hüsn- i hat, çini, ahşap oyma, yağlı boya gibi geleneksel el sanatları kursları gençleri Eyyübiye ilçesi Beykapısı Mahallesi Mahmutoğlu Kulesi yanındaki sanat sokağında buluşturuyor. Özellikle gençleri eğitimin ve sanatın her alanına yönlendirmek ve gençlerdeki potansiyeli ortaya çıkarmak amacıyla hafta içi her gün çeşitli kursların verileceği sanat sokağında çeşitli branşlarda eğitimler verilecek.

Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle yürütülen kurslardan faydalanmak isteyenlerin iletişim numarası ya da Eyyübiye’deki Mahmutoğlu Kulesi yanı Beykapısı Mahallesi 970’inci Sokaki adrese giderek bilgi alabilecekleri belirtildi.