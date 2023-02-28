Şampiyon sporcu ödüllendirildi

Kahramanmaraş depreminin yaraları sarılmaya devam ederken, Şanlıurfa’da yetişen genç sporcu Savaş Öğüş’ün depremden hemen önce katıldığı Avrupa Karate Şampiyonasındaki başarısı Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş tarafından tebrik edildi.

Eyyübiye Belediyesi AK Evler Spor Salonlarında yeteneği keşfedilerek desteklenen sporcu Savaş Öğüş, 3-5 Şubat 2023 tarihleri arasında Kıbrıs Rum Kesimi’nde düzenlenen 50’nci Avrupa Karate Şampiyonası’nda 3’üncü gelerek Türkiye’nin ve Şanlıurfa’nın gururu oldu.

Şampiyonanın ardından memleketi Şanlıurfa’ya dönen genç sporcu Savaş Öğüş, antrenörü Ahmet Küçük ile birlikte Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’u makamında ziyaret ederek, madalyasını takdim etti.

Genç sporcuyu tebrik eden ve altınla ödüllendiren Kuş, Eyyübiye Belediyesi bünyesindeki binlerce sporcuya ve Öğüş’e başarılar diledi.