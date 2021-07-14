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Şampiyon kanoculardan Başkan Aksoy’a ziyaret

Durgunsu Kano Türkiye Kupası yarışmalarında dereceye giren Bozovalı Kanocular Belediye Başkanı Suphi Aksoy’u makamına ziyaret etti.

ŞANLIURFA 14.07.2021, 16:13
Şampiyon kanoculardan Başkan Aksoy’a ziyaret
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Durgunsu Kano Türkiye Kupası yarışmalarında dereceye giren Bozovalı Kanocular Belediye Başkanı Suphi Aksoy’u makamına ziyaret etti.

Türkiye genelinde düzenlenen durgunsu kano yarışmalarda başarılara imza atan kanocular Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy’u ziyaret etti. Ziyarette konuşan Başkan Aksoy, “Kanocularımız başta olmak üzere sporun her dalında mücadele veren gençlerimizin yanındayız. Bugün bizleri ziyaret eden tüm kanocularımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Onların başarısı Bozova’nın ve Şanlıurfa’nın başarısıdır. Her girdikleri yarışmalarda aldıkları madalya ve başarılar bizleri onurlandırmaktadır” diye konuştu.
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