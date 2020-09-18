Sakıp Efendi’nin torunu köşkteki çalışmalarını inceledi
SAKIP EFENDİ'NİN TORUNU KÖŞKTEKİ ÇALIŞMALARINI İNCELEDİ
Şair Sakıb efendinin torunu Saliha Akar, dedesinin köşkünde yapılan mimariye uygun restorasyon ve çevre düzenlemesı nedeniyle duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Şair Sakıb efendinin torunu Saliha Akar, köşkte devam eden restorasyonu görünce duygulandığını belirten Akar, "İstanbul’da yaşıyorum. Şanlıurfa’ya her geldiğimde dedem Sakıb Efendi’nin Köşkünü ziyaret ediyorum. Bu kez geldiğimde oldukça memnuniyet verici bir durum ile karşılaştım. Daha önceki yıllarda bize üzüntü veren, evin orijinalinden uzaklaştırılmış halinin Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül’ün talimatlarıyla tekrar mimarisine uygun restore edilmesi gerçekten beni mutlu etmiştir. Dedem Sakıb Efendi’nin Köşkü Urfa tarihinde önemli bir mekandır. Şair olan dedemin özellikle eserlerini yazmak için dinlenmeye çekildiği bu köşkte, ayrıca dönemin önde gelen isimleri musiki sohbetler yapmıştır. Umarım yakın bir gelecekte restorasyon tamamlanır ve eskisi gibi kültürel etkinliklere ev sahipliği yapar" diye konuştu.
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