Sakıb’ın Köşkü gastronomi merkezi oluyor

Tarihi Haleplibahçe havzasında bulunan Sakıb’ın Köşkü, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince tarihi dokusu korunarak restore ediliyor.

Sakıb’ın Köşküne giderek devam eden restorasyon çalışmalarını inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, teknik ekipten bilgi aldı. Alanda yeni evlenen bir çiftin dış mekan çekimine de tanıklık eden Beyazgül, restorasyon çalışmaları sırasında mekanın yeni evlenenler için tekrardan düzenleneceğini söyledi.

Restorasyon ve çevre düzenlemesinin ardından köşkü, Urfa Mutfağına katkı sunmak amacıyla gastronomi merkezi haline dönüştüreceklerini ifade eden Beyazgül, "Sakıp efendinin köşkünü nostaljiye uygun bir şekilde dönüştüreceğiz. Gastronomi merkezi haline getirilecek olan köşkte çalışmalarımız sürüyor. Restorasyon ve çevre düzenlemesi tamamlandığında köşk, Urfa Mutfağına özgü yemeklerin sunulduğu merkeze dönüştürülecektir" dedi.

Restorasyonda yeşil alanlar artırıldı

Yeşil alanların daha yoğunlukta kullanıldığı restorasyon ve çevre düzenlemesi sonrasında Sakıb’ın Köşkü, yeme içme alanları, gelin damat fotoğraf çekim alanları, kır düğünü tarzında nikah kıyma bölümü, çocuklar için oyun gurupları ve 22 araçlık otopark ile Şanlıurfalıların hizmetinde olacak. Tarihin başlangıç noktası olarak kabul edilen Göbeklitepe’ye ev sahipliği yapan Şanlıurfa’nın gastronomi alanındaki lezzetlerini UNESCO’ya tescil ettirmekte kararlı olan büyükşehir belediyesi "Dünyanın en eski mutfağı" sloganında yolunda çalışmalarını sürdürüyor.

Sakıb’ın Köşkünde Urfa damak lezzeti sunulacak

Tarihi alanın belirli bir bölümünde yapılacak olan gastronomi merkezinde gelen konuklara Şanlıurfa’ya özgü damak lezzetleri sunulurken bir yandan da yemek hazırlama atölyesi ile bu yemeklerin yapılış serüveni gösterilecek.