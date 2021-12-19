Ruha’dan Urfa’ya Eyyübiye’nin Ezeli Ezgileri konseri

Eyyübiye Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından organize edilen ‘‘Ruha’dan Urfa’ya, Eyyübiye’nin Ezeli Ezgileri’’ albümü lansman konseri düzenlendi. Münevver Özdemir ve Halil Altıngöz, Şanlıurfa’ya özgü türküleri, konsere katılan vatandaşlar için seslendirdi.

Kültür ve sanatsal faaliyetlere önem veren Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un talimatlarıyla hazırlanan ve Şanlıurfalı ses sanatçıları Münevver Özdemir ile Halil Altıngöz’ün seslendirdiği ‘‘Ruha’dan Urfa’ya, Eyyübiye’nin Ezeli Ezgileri’’ albümü lansman konseri Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Konferans Salonunda düzenlendi. Lansman konserinin açılış konuşmasını yapan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş,” Öncelikle hepinize teşekkür ederim. Eyyübiye Belediyesi olarak kültürel ve sanatsal faaliyetlere önem vermeye devam ediyoruz. Geçmişi önemseyen biri olarak, türkülerimizi seslendiren ustalarımızı şükranla yad ediyorum. Bizler de bu eserleri bir albümde toplamak istedik. Sağ olsun Münevver Özdemir ve Halil Altıngöz bizleri kırmadılar. Ortaya muhteşem bir eser çıkmış oldu. Emek veren herkese çok çok teşekkür ederim. Şanlıurfa’mızın değerlerini yaşatmaya devam edeceğiz” dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Kaytan da emeklerinden dolayı Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş ve ekibini kutladı.

Birbirinden güzel eserlerin seslendirildiği müzik dolu geceye Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Kaytan, AK Parti Eyyübiye İlçe Başkanı Mehmet Moğal, İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt, Kent Konseyi Başkanı Adil Saraç, Birecik Belediye Başkan Yardımcısı Reşat Uzun, Eyyübiye Kadın Kolları Başkanı Gülten Balcı, Gençlik Kolları Başkanı Hamza Göktaş, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ile müzikseverler katıldı.