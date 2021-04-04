Riskli ve metruk yapılar bir bir yıkılıyor

Haliliye Belediyesi, riskli ve metruk yapılarla ilgili yürüttüğü çalışmalar kapsamında son 3 ayda 6 riskli bina, 15’de metruk yapının yıkımını gerçekleştirdi.

Yapı Kontrol Müdürlüğü, yürüttüğü saha çalışmaları ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda riskli ve metruk yapı tespit çalışmalarını devam ettiriyor. Teknik ekipler tarafından yapılan incelemeler doğrultusunda 1 Ocak- 31 Mart 2021 tarihleri arasında 6 adet riskli bina, 15 adet de metruk yapının tespiti sağlandı. Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, meskenlerin boşaltılmasının ardından işlemleri tamamlayarak, yıkım çalışmalarını gerçekleştirdi.

Yapı Kontrol Müdürlüğünden yapılan açıklamada, vatandaşların riskli ve metruk yapılarla ilgili bizzat yapacakları müracaatların ardından çalışmaların yürütüleceği ifade edildi.