banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
MÜSİAD'DAN GECE YARISI BİLDİRİSİNE SERT TEPKİ
MÜSİAD'DAN GECE YARISI BİLDİRİSİNE SERT TEPKİ
Alparslan Türkeş'in oğlu kabir ziyaretine alınmadı!
Alparslan Türkeş'in oğlu kabir ziyaretine alınmadı!
Sirkeci'de ilginç kovalamaca
Sirkeci'de ilginç kovalamaca
Devlet Bahçeli'den bildiri tepkisi
Devlet Bahçeli'den bildiri tepkisi

Riskli ve metruk yapılar bir bir yıkılıyor

Haliliye Belediyesi, riskli ve metruk yapılarla ilgili yürüttüğü çalışmalar kapsamında son 3 ayda 6 riskli bina, 15’de metruk yapının yıkımını gerçekleştirdi.

ŞANLIURFA 04.04.2021, 12:32
3
Riskli ve metruk yapılar bir bir yıkılıyor

Haliliye Belediyesi, riskli ve metruk yapılarla ilgili yürüttüğü çalışmalar kapsamında son 3 ayda 6 riskli bina, 15’de metruk yapının yıkımını gerçekleştirdi.

Yapı Kontrol Müdürlüğü, yürüttüğü saha çalışmaları ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda riskli ve metruk yapı tespit çalışmalarını devam ettiriyor. Teknik ekipler tarafından yapılan incelemeler doğrultusunda 1 Ocak- 31 Mart 2021 tarihleri arasında 6 adet riskli bina, 15 adet de metruk yapının tespiti sağlandı. Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, meskenlerin boşaltılmasının ardından işlemleri tamamlayarak, yıkım çalışmalarını gerçekleştirdi.

Yapı Kontrol Müdürlüğünden yapılan açıklamada, vatandaşların riskli ve metruk yapılarla ilgili bizzat yapacakları müracaatların ardından çalışmaların yürütüleceği ifade edildi.
Yorumlar (0)
10°
parçalı bulutlu