Rektör Çelik bilim ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan aldı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından bilimsel ve teknolojik alanlarda araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek, bilim insanlarının, araştırıcıların yetiştirilmeleri ve geliştirilmeleri için imkan sağlamak amacıyla her yıl verilmekte olan Bilim, Özel Hizmet ve Teşvik Ödülleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayelerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Törende, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın konuşmalarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmaların akabinde 2021 TÜBİTAK tarafından, Bilim, Özel Hizmet ve Teşvik Ödülleri ile TÜBA Uluslararası Akademi Ödülleri, TÜBA-GEBİP Ödülü (Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı) ve TÜBA-TESEP Ödülü’nden (Bilimsel Telif Eser) oluşan “TÜBA Ödülleri” sahiplerini buldu.

Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik’in 1994 yılında aldığı Cevher Hazırlama/Maden Mühendisliği alanındaki TÜBİTAK teşvik ödülü, alanında bugüne kadar ikinci kez başkasına verilmemişti. TÜBİTAK tarafından verilen ve Türkiye’nin nobeli sayılan bilim alanındaki en değerli ödül olan TÜBİTAK Bilim Ödülüne, Rektör Çelik layık görüldü.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen törende, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik’e, Cevher hazırlama ve kolloid kimyası alanında flotasyon, adsorpsiyon, ürün geliştirme konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları nedeniyle mühendislik bilimleri alanında verilen 2021 yılı TÜBİTAK Bilim Ödülü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevdi edildi.

TÜBİTAK Bilim Ödülü, ülkede yaptığı çalışmalarla bilime uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunmuş hayattaki bilim insanlarına veriliyor.