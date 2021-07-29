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Refüje çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde refüje çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA 29.07.2021, 15:29
Refüje çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
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Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde refüje çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesi Urfa Kapısı yolu üzerinde yaşandı. Sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 06 HZZ 45 plakalı Mercedes marka otomobil, iddiaya göre kontrolden çıkarak refüje çarptı. Kazada otomobilde bulunan U.B.E., İ.H.U. ve B.E. yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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