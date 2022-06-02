Potada Şanlıurfa Bursa’ya fark attı

HDİ Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Liginin son haftasında Bursa Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile mücadele eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı rakibi Bursa ekibini 79-50 yendi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Spor Kompleksinde oynanan karşılaşmada Bursa Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile oynayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ligin son haftasında potadan galip ayrıldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı rakibi Bursa ekibi karşısında üstün bir performans sergiledi. Konuk takım Şanlıurfa ekibi potadan 79-50 sayı ile karşılaşmadan galip ayrıldı.

HDİ Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligini 46 puanla 7. Sırada tamamlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Play Off’ta Beşiktaş ile oynayacak. 2 galibiyet alan ekip bir üst tura yükselecek.