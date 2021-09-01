Personele madde bağımlılığı ile mücadele semineri

Şanlıurfa’da narkotik suçlarla mücadele şubesi tarafından Karaköprü Belediyesi personellerine madde bağımlılığı ile mücadele konusunda seminer verildi

Uyuşturucu madde ile topyekûn mücadele için Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından kamu kurumlarındaki personele bilgilendirme seminerleri veriliyor. Karaköprü Belediyesi personeline Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Polis Memuru Murat Alıcı tarafından bilgilendirme semineri verilirken, madde bağımlılığının nasıl oluştuğu ve bu konuda mücadele için neler yapılması gerektiği anlatıldı. Polis Memuru Alıcı, madde bağımlılığı ile mücadelede emniyet güçlerinin yaptığı çalışmalardan bahsederken, vatandaşların da çocuklarını zararlı maddelerden ve kişilerden korumak için yapması gerekenleri bir sunumla anlattı. Ailelerin çocukları korumada en önemli etken olduğundan bahsedilirken, ailelerin bu konuda dikkat etmesi gerek hususlar aktarıldı. Karaköprü Belediyesi personeli yapılan bilgilendirme için İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personeline teşekkür ederek bu konuda daha dikkatli olacaklarını ilettiler.