Park halindeki otomobil yandı

Şanlıurfa’da park halindeki bir otomobil yandı.

Edinilen bilgiye göre, Eyyübiye ilçesinin Yenice Mahallesi’nde plakası öğrenilemeyen park halindeki otomobil, bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Vatandaşların bildirmesiyle olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.