banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Sedat Peker operasyonunda ele geçirilenlerin listesi
Sedat Peker operasyonunda ele geçirilenlerin listesi
İkili arasında önemli görüşme!
İkili arasında önemli görüşme!
İmamoğlu ailesinin acı günü
İmamoğlu ailesinin acı günü
Sedat Peker operasyonunda son durum: Gözaltı sayısı 52'ye yükseldi
Sedat Peker operasyonunda son durum: Gözaltı sayısı 52'ye yükseldi

Park halindeki otomobil alev alev yandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde park halindeki otomobil alev alev yandı.

ŞANLIURFA 09.04.2021, 21:41
3
Park halindeki otomobil alev alev yandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde park halindeki otomobil alev alev yandı.

Yangın, akşam saatlerinde ilçenin Bağlar Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre park halinde bulunan Renault Markalı otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Kısa sürede otomobilden alevlerin büyüdüğünü görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Otomobilde maddi hasarın geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
açık