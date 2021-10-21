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Pandemiye rağmen 10 ayda 12 bin kişi ziyaret etti

Karaköprü Belediyesinin ilçeyi müze şehir yapmak için kazandırdığı Oyun ve Oyuncak Müzesi ile Müslüm Gürses Müzesi vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

ŞANLIURFA 21.10.2021, 15:39
Pandemiye rağmen 10 ayda 12 bin kişi ziyaret etti

Karaköprü Belediyesinin ilçeyi müze şehir yapmak için kazandırdığı Oyun ve Oyuncak Müzesi ile Müslüm Gürses Müzesi vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’nin ilçeyi müze şehir yapma hayaliyle ilçeye kazandırdığı müzeler vatandaşların ilgisini çekiyor. Göreve geldiği günden bu yana ilçeye rutin hizmetleri yapmanın yanında Karaköprü’yü turistik anlamda da cazibe merkezi yapma hedefi olan Başkan Baydilli ile birlikte Karaköprü’ye Oyun ve Oyuncak Müzesi ile Müslüm Gürses Müzesi kazandırıldı.

Bu hizmetlere vatandaşlardan da karşılık gelirken, iki müzeye vatandaşlar ilgi göstererek ziyaret ediyor. 2021 yılının ilk 10 ayına bakıldığında Oyun ve Oyuncak Müzesi pandemi nedeniyle bazı dönemlerde kapalı olmasına rağmen yaklaşık 12 bin ziyaretçiyi ağırladı. Özellikle çocuklar geçmişten bugüne oyuncakların olduğu müzeye ilgi gösterirken, aileler de çocuklarının kendi oynadıkları oyuncakları görmesi için çocuklara müzeyi gezdiriyor. 15 Haziran’da faaliyete geçen ve Şanlıurfalı merhum sanatçı Müslüm Gürses’in kişisel eşyalarının olduğu ve hatırasını yaşatacak olan Müslüm Gürses Müzesi de vatandaşların yoğun ilgisini gördü. Doğukent Mahallesindeki yaşam parkın içerisinde bulunan müzeyi 3 buçuk ay gibi kısa bir sürede yaklaşık 7 bin kişi ziyaret etti.

İlçeyi müze şehir yapma hedefinde yeni müzelerin kazandırılması için de çalışmalar sürerken, kısa bir süre sonra sinema ve basın müzesi de açılışı yapılarak hizmete sunulacak. Ayrıca tasavvuf müzesi için de eser toplama çalışmaları tamamlanıp müzenin kurulması aşamasına geçildiği öğrenildi.

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