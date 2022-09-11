Okula yeni başlayacak öğrencilere çanta ve kırtasiye desteği

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde okula yeni başlayacak merkez ve kırsal bölgelerde okuyan öğrenciler için sınıflarda çanta ve kırtasiye malzemesi hazırlandı.

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde okula yeni başlayacak 2 bin 500 öğrenci için çanta ve kırtasiye malzemesi hazırlandı. Belediye tarafından alınan malzemeler, okullara götürülerek sınıflarda yer alan masaların üzerine dizildi.

Çalışmaları yerinde takip eden Belediye Başkanı Şeref Albayrak, “Bizler Halfeti Belediyesi olarak eğitim ve öğretim camiamıza her zaman destek olmaya devam ediyoruz. Bu yıl da özellikle birinci sınıflarımız için kırtasiye malzemesi ve çantalarını hazırladık. Yarın onlar okula başlamanın heyecanını yaşarken aynı zamanda bu güzel hediyelerimizle karşılaşacaklar. Bizler hem aile ekonomilerine katkıda bulunmak, hem de yine eğitim ve öğretimin kalitesini arttırmak amacıyla daha önce olduğumuz gibi bundan sonra da destek olamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Halfeti Belediyesi tarafından hayata geçirilen projeye Kaymakam Zikrullah Erdoğan’ın da destek verdiği belirtilirken öğrencilerin masalarına dizilen malzemelerin arasında okul çantası, beslenme çantası, su matarası, kalem, kalemlik, boya setleri, silgi, kalemtraş, yapıştırıcı, cetvel takımı, defter gibi bir öğrencinin okula başlarken ihtiyaç duyabileceği malzemeler olduğu öğrenildi.