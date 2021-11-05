ŞANLIURFA (İHA) – Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde bir dernek tarafından hayata geçirilen ’kitap kahve’ projesi kapsamında öğrencilere kitap okumanın önemi anlatıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen ’kitap kahve’ projesi kapsamında bir kafe, 8 aydır ilçedeki gençlere hizmet etmeye devam ediyor. Proje kapsamında öğrencilere, ödünç kitap verme, ders çalışma ortamı hazırlama, mangala, ücretsiz AYT, TYT denemeleri, satranç ve fiziksel aktivite anlamında birçok çalışma yürütülüyor. Eğitim programı kapsamında Akçakale Anadolu Lisesi 12. Sınıf öğrencilerine yönelik ’kitap okumanın hayatımıza katkıları’ konulu bir sunum gerçekleştirildi. Proje koordinatörü tarafından yapılan sunumda, kitap okumanın insana en büyük katkısının bireyi olgunlaştırdığı, öz güven kazandırdığı, kendini ifade edebilme yeteneğini geliştirdiği, farklı düşünce ve dünyalarla iletişime geçme yeteneği kazandırdığı üzerinde duruldu. Bazen sorulu cevap şeklinde gerçekleşen etkinlik, öğrencilere verilen ikramla sonlandırıldı. Eğitim programı sonunda öğrencilerle günün anısına hatıra fotoğrafları çekildi.

Proje koordinatörü Mehmet Dikeç, yapılan etkinlikle değerlendirmesinde, "Akçakale ilçemizde 8 aydır faaliyete olan kitap kahve projesi, bir dernek tarafından hizmete sunuldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen proje kapsamında, öğrencilere ödünç kitap verme, satranç, mangale ve fiziksel aktiviteler yapılmaktadır. Bugünde Anadolu lisesi 12. sınıf öğrencilerine ’kitap okumanın faydaları’ konulu bir sunun yapıldı. Öğrencilere kitap okumanın faydaları, hayatımıza katığı anlam ve bilginin gerekliliği, özgüven sorunu ve kitap okumanın bizlere neler katabileceği üzerinde duruldu. Bir saatlik sunumun ardından öğrenciler tarafından yöneltilen sorularla sunum sona erdi” ifadelerini kullandı.