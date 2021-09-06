Öğrencilere eğitim ve kırtasiye malzemesi desteği

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, 2021-2022 Eğitim Öğretim yılının açılışında Yamaçaltı İlkokulunda öğrencilerle bir araya gelip kırtasiye malzemesi ve eğitim seti hediye etti.

Pandemi nedeniyle uzun bir süre yüz yüze eğitime kapalı olan okullar, öğrencilere kapılarını açtı. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş da eğitim öğretim açılışında soluğu Yamaçaltı İlkokulunda aldı. Okulda düzenlenen eğitim öğretim açılış programına Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un yanı sıra AK Parti MKYK Üyesi Vildan Polat, AK Parti Eyyübiye İlçe Başkanı Mehmet Moğal, Eyyübiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demir, Yamaçaltı İlk ve Ortaokulu Müdürü Mehmet Canbeyli, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Eğitim ve öğretim yılının başlamasının mutluluğunu yaşayan öğrencilerle bir araya gelen Başkan Kuş ve beraberindekiler öğrencilere başarılar dileyip, kırtasiye malzemesi ve eğitim seti hediye etti.

Eğitim camiasının ve öğrencilerin her zaman yanında olduklarını belirten Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş,” Yeni eğitim ve öğretim yılımızın önce İlçemize, ilimize ve Türkiye’mize hayırlı uğurlu olmasını dilerim. Bugün Eyyübiye ilçemizin kırsal bölgelerini dolaşıyoruz. Burada maddi durumu iyi olmayan öğrencilerimize eğitim seti ve kırtasiye malzemesi desteğinde bulunduk ve bulunmaya devam edeceğiz. Eğitimi önemsiyoruz, çocuklarımızı önemsiyoruz. Çünkü geleceğimiz çocuklarımızda. Eğitim öğretim yılının tekrardan hayırlı olmasını dilerim “dedi.

AK Parti MKYK Üyesi Vildan Polat da eğitime sunmuş olduğu katkılardan dolayı Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’a teşekkür ederek,” Yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını diliyorum. Bugün Eyyübiye ilçemizin Yamaçaltı kırsalında öğrencilerimizin ilk ders yılının ilk zilinde bir araya geldik. Eğitime destek veren her zaman eğitimin yanında olan Belediye Başkanımız Mehmet Kuş’a yapmış olduğu desteklerden dolayı teşekkür ederim“ ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin uzun bir aradan sonra tekrardan okullarına kavuşmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Parti Eyyübiye İlçe Başkanı Mehmet Moğal da yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek,” Rabbimin öğrencilerimizi yeni eğitim yılında bir araya getirmesine şükrediyoruz. Herkese hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

Eyyübiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demir ise,” Uzun bir aradan sonra çocuklarımızın okula kavuşmasında yanlarında olduk. Yamaçaltı İlkokulumuzdayız. Burada gerek okulumuzun gerek öğrencilerimizin sorunlarını giderdiği için Başkanımız Mehmet Kuş’a çok teşekkür ediyorum. Yeni eğitim ve öğretim yılı tekrardan hayırlı olsun” diye konuştu.