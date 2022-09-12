Öğrencilere çanta ve kırtasiye malzemesi desteği

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde öğrenciler, belediyenin destekleriyle yeni eğitim ve öğretim yılına mutlu başladı.

Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak’ın eğitime destekleri sürüyor. 2022-2023 eğitim sezonunun başlangıcında ilçede eğitim gören öğrencilere çanta ve kırtasiye yardımı yapıldı. Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Öğrencilerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyoruz. Desteğimiz her zaman geleceğimizin teminatı öğrencilerimizledir. Çocuklarımız eğitim ve öğretim hayatlarına başlarken bizlerde Kaymakamlığımız ve Belediyemiz olarak onların yanındayız, Okula yeni başlayan çocuklarımıza çanta ve kırtasiye yardımı yaparak onları yalnız bırakmıyoruz. 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize tüm velilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Halfeti Belediyesinin ‘Gençlerle geleceğe yürüyoruz’ projesi çerçevesinde ise üniversiteye hazırlanan 100 öğrenciden 51’i tıp, mühendislik, öğretmenlik başta olmak üzere çeşitli bölümleri kazanarak üniversite hayallerine kavuşmuştu.