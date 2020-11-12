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Öğrencilerden Başkan Yalçınkaya’ya teşekkür ziyareti

ÖĞRENCİLERDEN BAŞKAN YALÇINKAYA’YA TEŞEKKÜR ZİYARETİ

ŞANLIURFA 12.11.2020, 14:00
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Öğrencilerden Başkan Yalçınkaya’ya teşekkür ziyareti

Akçakale Belediyesi bünyesinde kurulan ücretsiz üniversiteye hazırlık kursuna giden öğrenciler Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya’yı ziyaret ederek teşekkür etti.

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya’nın talimatları ile kültür merkezi bünyesinde açılan üniversiteye hazırlık kursunda eğitimler sürüyor. Her branştan öğretmenin bulunduğu ve eğitimlerin ücretsiz verildiği kurs ile gençler üniversite hayallerine bir adım daha yaklaşıyor. Korona virüs salgını nedeniyle bir dönem ara verilen eğitimler yeniden başlarken kurslara öğrenciler de yoğun ilgi gösteriyor. Korona virüs tedbirleri alınarak verilen eğitimlerde konu anlatımı ve soru çözümü yapılırken öğrenciler etüt odalarında bireysel çalışma imkanı da buluyor.

Kendilerine sunulan imkanlar için Başkan Yalçınkaya’yı ziyaret eden öğreniciler, teşekkür etti. Öğrenciler ile sohbet eden Başkan Yalçınkaya ise eğitime desteklerini sürdüreceklerini belirtti.
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