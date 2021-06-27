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Öğrenciler ve aileleri sınav günü unutulmadı

Haliliye Belediyesi, Yükseköğretim Kurumu Sınavının (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testine (AYT) giren öğrenciler ile okul çevrelerinde bekleyen velilerine çeşitli ikramlarda bulundu.

ŞANLIURFA 27.06.2021, 14:32
Öğrenciler ve aileleri sınav günü unutulmadı

Haliliye Belediyesi, Yükseköğretim Kurumu Sınavının (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testine (AYT) giren öğrenciler ile okul çevrelerinde bekleyen velilerine çeşitli ikramlarda bulundu.

Gelecekleri için hazırladıkları bir yılın ardından iki gündür TYT ve AYT’de ter döken üniversite adayı öğrencileri, Haliliye Belediyesi unutmadı. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, sınava katılan öğrenciler için okul önlerinde su, kek ve meyve suyu ikramında bulundu. Sınava giren öğrencilerini sıcak havada okul bahçelerinde bekleyen velilerine de soğuk su dağıtımında bulunan ekipler, sınava giren gençlere de başarı dileklerini iletti.

Veliler, sıcak havada çocuklarını bekledikleri sürede kendilerine ikramda bulunan Haliliye Belediyesine teşekkür ettiler.
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