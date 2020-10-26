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Öğrenciler üniversite sınavlarına hazırlanıyor
ÖĞRENCİLER ÜNİVERSİTE SINAVLARINA HAZIRLANIYOR
ŞANLIURFA 26.10.2020, 14:34
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Eyyübiye’de öğrenciler korona virüs tedbirlerine uygun şekilde üniversite sınavlarına hazırlanıyor.
Eyyübiye Belediyesi Kültür Müdürlüğüne bağlı Kitap Otağı, yeni normale uygun bir şekilde TYT-AYT sınavlarına hazırlanan öğrencilerin kabulüne başladı. Öğrenciler, “HES” kodu, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde içeriye alınıyor. Her türlü imkanın sağlandığı merkezde sınavlara hazırlanan öğrencilere, soru çözümü, deneme sınavları ve kaynak yayınlarla destek veriliyor. Yenilenen yüzüyle hizmet vermeye başlayan Kitap Otağında sınavlara hazırlanan öğrenciler sunulan imkanlardan dolayı Belediye Başkanı Mehmet Kuş’a teşekkür etti.
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