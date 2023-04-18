Öğrenciler depremzedeler için yardım topladı

Şanlıurfa Fen Lisesi öğretmen ve öğrencileri düzenledikleri yardım kampanyasıyla topladıkları maddi yardımları Adıyaman’da depremden ve selden etkilenen vatandaşlara ulaştırdı.

Şanlıurfa Fen Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından deprem ve sel felaketinden zarar gören vatandaşlara yönelik başlatılan yardım kampanyası dahilinde toplanan fitre ve yardım paketleri Adıyaman’da depremzede ve selzede ailelere ulaştırıldı. Okul Müdürü Rıza Yıldızbakan, Müdür Yardımcısı Nazif Atal, Rehberlik Öğretmeni Özgür Yergin ve Din Kültürü Öğretmeni Fatma Beyyavaş’ın başlattığı kampanya dahilinde toplanan nakdi yardımlar ve yardım paketleri Adıyaman’a götürülerek ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Okul idarecileriyle birlikte Adıyaman’a giderek depremzede ve selzede aileler ve öğrenciler ile bir araya gelen Şanlıurfa Fen Lisesi öğrencileri, yaraların sarılmasında bir nebzede olsa katkılarının olmasını arzu ettiklerini belirterek kendilerine öncülük ettikleri için okul yöneticilerine ve öğretmenlerine teşekkür etti.

Depremzedelere ellerinden geldiğince yardım etmek istediklerini söyleyen Şanlıurfa Fen Lisesi Müdürü Rıza Yıldızbakan, “Bölgemiz 6 Şubatta yaşanan deprem ve 15 Martta yaşanan selden dolayı maalesef büyük can kayıpları yaşandı. İnsanlar maddi ve manevi zararlara uğradı. Bizlerde bu afetlerde meydana gelen yaraların sarılması için okul olarak elimizden geldiği kadar katkı sağlamaya çalıştık. Bu hedefle düzenlediğimiz kampanyaya destek sağlayan ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.